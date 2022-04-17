حكم عقلك.. تعرف على العقاب الذي أباحه الشرع للزوج مع زوجته

أجاب الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال أحد المواطنين، وهو «هل يجوز للزوج أن يمتنع عن جماع زوجته لمدة شهر؟».

وجاء الجواب بأنه لا يجوز للزوج أن يمتنع عن زوجته أكثر من أسبوع، كون الشرع أحل للرجل أن يتزوج بأربعة نسوة، ومن الجائز أن يبتعد الرجل عن زوجته ثلاثة أيام، وما زاد عن ذلك فيكون حسب الوضع والحالة، فهذه المسألة ليست محددة بالضبط، لكن لا يجوز للرجل أن يمتنع عن زوجته لفترات طويلة، وذلك خلال برنامج «حكم عقلك»، الذي يعرض على شاشة «الوطن».

الابتعاد لمدة تزيد عن أسبوع أمر لا يجوز

وأضاف «الفيل»، أن الابتعاد لمدة تزيد عن أسبوع أمر لا يجوز، كون الجماع حق على الرجل، وكان الصحابة يكرهون أنفسهم على فعل ذلك، لأنه واجب من الواجبات، فلا يمر على أي رجل أسبوع إلا وقد فعل ذلك وأدى ذلك الحق، فإذا كانت المرأة مريضة أو الرجل مريض فلا حرج في ذلك بينهما.

وأوضح أن هناك وضع واحد يجوز فيه للزوج أن يمتنع عن زوجته 4 أشهر، وهذا لا يكون إلا في حالة الإيلاء، وهو فترة الخصام، أن يخاصم الرجل زوجته ويريد أن يؤدبها بشيء فينام في جوارها ويعطيها ظهرة، ومدته 4 أشهر فقط.

يجوز للرجل أن يمتنع عن زوجته 4 أشهر في حالة الإيلاء فقط

واستشهد العالم الأزهري بقول الله تعالى « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، موضحًا أن الإيلاء قد يكون شهر، مثلما عمل النبي عليه السلام إذ آلى عن نسائه شهر، لكن بعد الأربعة أشهر ليس من حقه أن يبتعد عنها، وعلى هذا لا يصح من الرجل أن يمتنع عن زوجته أكثر من أسبوع إلا بظرف أو بعذر سواء عذر شرعي أو مرضي عنده، أو لم تكن رغبة بين الزوجين في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.