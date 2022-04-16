عالم أزهري: قصة النملة وسيدنا سليمان تعلمنا كيف نكون إيجابيين .. فيديو

قدم الشيخ أحمد عبدالرحمن، من علماء الأزهر الشريف، في فقرة «محبة مني»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، ويقدمه الإعلاميان أحمد عبدالصمد، نصائح مهمة عن سماحة الإسلام والأخلاقيات التي من المفترض التعامل بها والتقرب إلى الله.

عبد الرحمن: الإسلام يعلم البشر أن يكونوا إيجابيين مع المحيطين بهم

وقال الشيخ أحمد عبد الرحمن إن الإسلام يعلم البشر أن يكونوا إيجابيين مع المحيطين بهم، ويعلمهم أيضا أن يراعوا أحوال الناس، راويًا قصة من قصص القرآن الكريم للتعلم كيف يكون الشخص إيجابيا مع المحيطين به، وهي قصة النملة.

وأضاف: «القصة التي سنتعلمها من النملة جميلة للغاية، ويجب التركيز على تفاصيلها، فسيدنا سليمان عندما كان يسير مع جيشه الذي ضم أفرادا من الإنس والجن، رأته نملة، وكاد أن يدهس النمل، فلم تجري النملة لكنها وقفت ونبهت باقي النمل بأن سيدنا سليمان سيدهسه، وناشدتهم بالانتباه والسير في طريق آخر».

وتابع الداعية الأزهري: «في القرآن الكريم إعجاز كبير للغاية، وذلك في قوله تعالى: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وهذا قمة الإنصاف والجمال».

النملة في قصة سيدنا سليمان كانت إيجابية

وواصل: «النملة في قصة سيدنا سليمان حذرت باقي النمل بكل ذوق، ولم تتهم سيدنا سليمان بأنه سيدهسهم، ولكنها قالت : وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وبالتالي كانت إيجابية جدا وتعرف واجب الإنسان على محيطه، بأن يراعي حال المحيطين، ومتفاعل وإيجابي للمجتمع، ولا تقول نفسي نفسي».

واستكمل عبد الرحمن: «الله عز وجل يذكر لنا هذه القصص في القرآن الكريم لكي يعلمنا بأن الجميع واحد، (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) فلا يستطيع شخص العيش وحيدا أو ينعزل وحيدا ».