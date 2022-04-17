عالم أزهري: مواقع التواصل الاجتماعي من نعم الله علينا

قال الشيخ أحمد عب دالرحمن، أحد علماء الأزهر، إن مواقع التواصل الاجتماعي أحد نعم الله علينا في العصر الحديث، ولا عجب في هذا، حيث إنه بتلك المواقع بات العلم والمعلومات قريبة، «ربنا يقربلك أنك تسأل على غيرك أو أي حاجة تكون بين أديك دي نعمة كبيرة جدا من ربنا، ولازم نحسن استخدامها».

عبد الرحمن: حسنات سهلة

وأضاف «عبد الرحمن» خلال تقرير اذاعه برنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن الشخص وأثناء تواجده على مواقع التواصل الاجتماعي لا يكون بعيدا عن الحساب أو المساءلة، ولكنه يكون قريبا من الحسنة والسيئة في آن واحد، «سهل جدا تاخد حسنات أو ترضي ربنا سبحانه وتعالي لما تقدم نصيحة أو محتوى كويس ومعلومة مفيدة للناس».

عبد الرحمن: عايزك شاطر وتغتنم نعم ربنا سبحانه وتعالي

وأوضح أنه في حال قام الشخص بارتكاب أخطاء أو ذنوب على حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل فبالتالي يخسر مثل هؤلاء الأشخاص حسناتهم، «عايزك تكون شاطر وتغتنم نعم ربنا سبحانه وتعالي، وتحط قدامك آية (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)».

وأكد أن الإنسان عليه أن يميز ويختار ما بين الجيد والسيئ والحسنات والسيئات، «ربنا هدانا النجدين، والنجدين طريق الخير وطريق الشر، والسوشيال ميديا تطبيق حقيقي لتلك الآية، السوشيال ميديا فيها طريق كويس يرضي ربنا ويكسبك حسنات كتير ويخليها نعمة حقيقية، وطريق تاني ممكن يتحول فيها من نعمة لنقمة وحسانتنا تضيع».