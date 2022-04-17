مسؤول أوكراني: قواتنا تدفع الروس إلى شرق خاركيف وحررت عددا من القرى

قال أوليج سينيجوبوف رئيس الإدارة الإقليمية في مدينة خاركيف، إنه بعد يوم جديد من القصف الروسي العنيف للمدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، تقدمت قوات أوكرانية في شرق المدينة.

وقال سينيجوبوف في تصريحات على قناة «تليجرام» نقلتها شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية: «اليوم، في وضح النهار، كان هناك قصف للجزء المركزي من المدينة، والمنطقة السكنية في سالتيفكا بصواريخ MLRS والمدفعية، وأصيب 20 وتوفي 5 وأصيبت مبان سكنية وبنى تحتية مدنية أخرى».

مسؤول أوكراني: القوات الأوكرانية تحرر عدة قرى

وقال سينيجوبوف إنه بالرغم من الهجمات فإن القوات الأوكرانية تدفع الروس للعودة إلى شرق المدينة، وأضاف أنه تم تحرير عدة قرى على بعد 25 ميلا، نحو 40 كيلومترًا، جنوب شرق خاركيف.

وقالت شبكة «سي إن إن» إنه إذا كان هذا صحيحًا وإذا استمرت المكاسب الأوكرانية شرق خاركيف، فقد يتم إعاقة الجهود الروسية لإعادة إمداد القوات التي تم تجميعها في شرق أوكرانيا لشن هجوم في دونباس، حيث دمرت القوات الخاصة الأوكرانية الأسبوع الماضي جسرا على أحد طرق إعادة الإمداد جنوب خاركيف.

عمدة المدينة ينصح السكان بالبقاء في الملاجئ ومحطات المترو

من جانبه، قال إيهور تيريخوف عمدة المدينة، إن المناطق السكنية تعرضت للهجوم، وأطلقت الصواريخ على وسط المدينة في فترة ما بعد الظهر. وأكد أن عشرات المباني تضررت، وسقط قتلى وجرحى، وقال تيريخوف إن الروس لم يتخلوا عن محاولات تدمير السكان المدنيين في خاركيف، وبث الذعر في المدينة وتحطيم روحنا، ومع ذلك، لا يمكن أن يضر العدو بإرادة خاركيف، وكتب تيريخوف في قناته على التليجرام «القوات الروسية تواصل قصف المدينة بعنف. لذلك أحث الجميع مرة أخرى، إذا أمكن، على البقاء في الملجأ ومحطات المترو».

وقالت خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية: «أصيب 18 عقارا في خاركيف نتيجة القصف في الجزء الأوسط من المدينة، واشتعلت النيران في شقق في الطابقين الرابع والخامس في مبنى من خمسة طوابق، وأضافت أن 160 من رجال الإطفاء و33 من المعدات يشاركون في إخماد الحرائق».