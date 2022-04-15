موسكو تعلن تدمير 7 مواقع عسكرية في أوكرانيا.. ومقتل أكثر من 503 مدنيين بـ«خاركيف»

أعلنت موسكو، تدمر 7 مواقع عسكرية في أوكرانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وقال المتحدث باسم وزارة «الدفاع الروسية»، اللواء إيجور كوناشينكوف، في بيان، أمس الخميس، إن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دمرت 132 موقعا، بما فيها 8 مراكز للقيادة و110 نقاط محصنة وتجمعات القوات، و4 بطاريات مدفعية ومستودع للذخيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف كوناشينكوف، أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير الماضي، تم تدمير 131 طائرة أوكرانية و104 مروحيات و245 نظاما للصواريخ المضادة للطيران و448 طائرة مسيرة و2188 قطعة من الدبابات والعربات المدرعة و248 راجمة صواريخ و957 مدفعا للمدفعية الميدانية ومدافع الهاون، وكذلك 2088 قطعة من المعدات العسكرية الخاصة.

بدوره، قال النائب الأول لمندوب موسكو الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، سيرجي بوليانسكي، خلال اجتماع عقده «مجلس الأمن الدولي» حول اليمن، إن أهم عامل للأزمة الغذائية المتوقعة في العالم لا يكمن في عملية بلاده العسكرية بـ أوكرانيا بل في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية الحرب ز174الروسية الأوكرانية».

بدوره، أعلن أوليغ سينيجوبوف، حاكم منطقة «خاركيف» الواقعة شرقي اوكرانيا، مقتل أكثر من 503 مدنيين بينهم 24 طفلا في المنطقة، منذ بدء العملية في 24 فبراير الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«كييف»: «موسكو» تستكمل الاستعدادات لشن هجوم في شرقي أوكرانيا

وكانت هيئة أركان الجيش الأوكراني، قالت أمس الخميس، إن «موسكو» تستكمل الاستعدادات لشن هجوم في شرقي البلاد عبر حشد وحدات القوات الجوية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أشارت في وقت سابق، إلى أن غرق الطراد الحربي الروسي «موسكفا» ضربة موجعة للأسطول الروسي في البحر الأسود

وكانت موسكو، أعلنت أمس الخميس، غرق «موسكوفا» الذي قصفته القوات الأوكرانية، وقالت وزارة الدفاع الروسية، أن أثناء سحب الطراد إلى ميناء الوصول، فقدت السفينة ثباتها بسبب الأضرار التي لحقت في بدن السفينة خلال حريق من انفجار ذخيرة، مضيفةإنه في ظروف البحر العاصف غرقت السفينة.

سياسيا، قال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه ناقش التقدم المحرز وآفاق محادثات السلام بين بلاده وروسيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي ستيفن لوفجروف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

البرلمان الأوكراني يحظر استعمال رموز تستخدمها القوات الروسية في العملية العسكرية

وفي وقت سابق، قرر البرلمان الأوكراني «الرادا»، تصنيف روسيا دولة إرهابية، وحظر استعمال رموز تستخدمها القوات الروسية في العملية العسكرية.

من جانبه، قال رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، لـ الصحفيين، إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ بعد أي قرار بشأن زيارة أي من المسؤولين رفيعي المستوى فيها لـ أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.