عمدة خاركيف: المدينة تعرضت لقصف عنيف من القوات الروسية وسقوط ضحايا

قال عمدة مدينة خاركيف الأوكرانية إيهور تيريكوف في مقابلة تلفزيونية، إن مدينة خاركيف في شرق البلاد تعرضت لقصف عنيف، اليوم، مما أسفر عن سقوط ضحايا، وقال عمدة المنطقة إن من بين الضحايا في خاركيف والتي تعد ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وفاة طفل.

وردا على سؤال حول مخاطر هجوم روسي جديد على المدينة، قال تيريكوف إن القوات الأوكرانية مركزة ومستعدة للدفاع عن المدينة، وذلك بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

هجوم روسي على زفونتسكي ودنيبرو

من جهة أخرى، أسفر هجوم آخر عن إصابة خمسة أشخاص في بلدة زفونتسكي، بحسب مسؤولين أوكرانيين، وقام عمال الطوارئ بتمشيط منشأة للبنية التحتية في البلدة زفونتسكي التي تعرضت للهجوم، وقال فالنتين ريزنيشنكو، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، إن أعداد الضحايا ستعلن في وقت لاحق، وقال ريزنيشنكو في وقت سابق إن هجوم على مدينة دنيبرو أسفر عن إصابة شخص واحد، بينما أشعلت الصواريخ حريقًا جرى إخماده في النهاية.

وأضاف أن صاروخا أصاب أيضا مبنى في منطقة بافلوجراد، وذلك بعد أن قالت روسيا إنها استهدفت أنظمة دفاع جوي أوكرانية في غارات جوية خلال الليل دمرت المطار بالكامل في مدينة دنيبرو سلوفينيا تنفي تبرعها بصواريخ إس 300 لأوكرانيا.

من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس منطقة دنيبرو، ميكولا لوكاشوك، إن خمسة من موظفي خدمة الطوارئ الحكومية أصيبوا في الغارة على المطار، وقالت روسيا إنها استهدفت نظام صواريخ دفاع جوي من طراز S-300 نقلته سلوفينيا إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي، وهو ادعاء نفته سلوفينيا.

كييف تطالب بأنظمة دفاع جوي بعيدة المدى

بينما طلبت كييف مرارًا وتكرارًا من حلفائها الغربيين للحصول على أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف، إن الجيش استخدم صواريخ كروز لتدمير أربع قاذفات على المشارف الجنوبية لدنيبرو، وكذلك ضرب مثل هذه الأنظمة في منطقتي ميكولايف وخاركيف.

وأصبحت دنيبرو، المدينة الصناعية التي يسكنها مليون شخص، نقطة استقبال حيوية للأوكرانيين من أقصى الشرق الذين طُلب منهم الإخلاء في مواجهة التقدم الروسي على الأرض والضربات الجوية والمدفعية المكثفة.