خبير سياسات: روسيا توصل رسالة لكل الجمهوريات السوفيتية عبر أوكرانيا

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقناة إكسترا نيوز، إن الحروب الروسية الأوكرانية، أثبتت وجود مرونة في جانب روسيا، لتنفيذ بعض مهامها، مؤكدا أن السلاح النووي لدى الدول الكبرى، تستخدمه بحدود.

استنزاف اقتصادي متبادل

أضاف «سنجر»، خلال استضافته مساء الأحد في برنامج «حديث الأخبار» المذاع على القناة Extra News، ويقدمه الإعلامي محمود السعيد والإعلامية دانا مدحت، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تركز على الاستنزاف الاقتصادي للطرفين ويحاول الغرب خنق الاقتصاد الروسي رغم أنه مازال يشتري منها الغاز، مؤكدا أن روسيا تفقد في الإنفاق على العملية العسكرية أموالا طائلة ولا يتم تعويض كل هذا الأمر.

روسيا تخنق أوكرانيا

وأوضح خبير السياسات الدولية، أن روسيا تخنق أوكرانيا من خلال أخذد عدة أقاليم منها، ومنع تواجد قوات غربية فيها وكذلم تعطيل القوى النووية فيها وهذه أيضا كانت رسالة من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكل جمهوريات الاتحاد السوفيتي حتى لا تأخذ نفس اتجاه أوكرانيا.

العملية الروسية لم تنجح بالكامل

وأكد سنجر، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تسير بنجاح كامل ولكن روسيا لا تعترف بهذا، لافتا إلى أن الدليل على هذا هو تغير قائد قوات الجيش الروسي في سوريا، متابعا: «أي حرب هدفها الانتهاء بهدف سياسي عشان تشتغل عليه الدول، وماريوبول ستسقط في يد الروس ولكن منطقة أوديسا في أوكرانيا لسه موجودة ودي منطقة بتصدر منتجات غذائية وروسيا عاوزه تسيطر عليها لكن السؤال ليه لحد دلوقتي روسيا مغيرتش النظام في أوكرانيا عشان يكون لصالحها».