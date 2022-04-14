«بوتين» يأمر بتشكيل لجنة تضمن سيادة الدولة في البنية التحتية المعلوماتية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بتشكيل لجنة بمجلس الأمن الروسي، لضمان سيادة الدولة في مجال تنمية البنية التحتية المعلوماتية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

استهداف الطراد الروسي موسكوفا

وفي سياق آخر تداولت وسائل إعلام أوكرانية وغربية مقطع فيديو قالت إنه يوثق لحظة استهداف السفينة الرئيسية للأسطول الروسي بالبحر الأسود، موسكوفا، وأعلنت القوات الأوكرانية أنها ضربت وألحقت أضرارا بالغة بالسفينة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، في حين قالت روسيا إن طاقمها أجبر على الجلاء عن السفينة نتيجة حريق دون الاعتراف بوقوع هجوم.

وقال حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارشينكو إن أوكرانيا ضربت طراد الصواريخ الموجهة «موسكفا» بصاروخين تسببا في «أضرار جسيمة»، وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن السفينة تضررت، مع عدم الإشارة إلى أي هجوم أوكراني.