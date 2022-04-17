زيلينسكي يرد على تكذيب روسيا لتصريحاته: فقدنا 3000 جندي فقط

رد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على تصريحات وزارة الدفاع الروسية، حول ارتفاع أعداد القتلى من الجنود الأوكرانيين، مؤكدا أن ضحايا قواته بين 2500 إلى 3 آلاف مقابل نحو 20 ألف قتيل في صفوف القوات الروسية، بحسب ما نشرت وكالة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.

زيلينسكي: المعركة الجارية في دونباس هامة للغاية

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن المعركة الجارية حاليا في إقليم دونباس هامة للغاية، لذلك يوجد أفضل المقاتلين الأوكران بها، نافيا علم السلطات في كييف بموعد انتهاء الحرب، إلا أنه أكد أن موسكو لن تكتفي بالسيطرة على دونباس.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، تصريحات الرئيس الأوكراني حول مقتل 3000 جندي أوكراني، فقط منذ انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا بالكاذبة، مشيرة إلى أنها تمكنت من قتل أكثر من 4000 جندي ومقاتل في ماريوبول فقط.