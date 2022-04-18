حرب روسيا وأوكرانيا.. كييف تطلب رسميا الانضمام للاتحاد الأوروبي

فى تطور جديد بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، أفاد مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا قد ملأت استبيانًا في إطار جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ونشر أنطون جيراشينكو، مستشار وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية، ذلك على موقع تليجرام ونقل عن إيهور جوفكفا، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، قوله إن «الكرة ستكون الآن في ملعب المفوضية الأوروبية»، وفقا لما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها ترحب بالعرض الأوكراني وأن الاستبيان سيكون الخطوة الأولى في العملية ، حيث قالت لزيلينسكي: «نحن معك كما تحلم بأوروبا، وأشارت إلى أن ... أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية».

رئيسة المفوضية الأوروبية: أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية

قد تكون هذه العملية طويلة، لكن رئيسة المفوضية الأوروبية قالت في ذلك الوقت: «لن تكون مسألة سنوات كالمعتاد لتكوين هذا الرأي، لكنني أعتقد أن الأمر يستغرق أسابيع».

المقاتلون الأوكرانيون يتجاهلون إنذار الاستسلام

فى سياق متصل بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، تجاهل المقاتلون الأوكرانيون المتحصنون في مصنع للصلب في آخر جيب معروف للمقاومة داخل مدينة ماريوبول الممزقة إنذارًا بالاستسلام أو الموت من الروس يوم الأحد وصمدوا ضد الاستيلاء على الميناء الحيوي استراتيجيًا.

وسيكون سقوط ماريوبول أكبر انتصار لموسكو في الحرب حتى الآن وسيتيح للقوات المشاركة في معركة محتملة من أجل السيطرة على شرق أوكرانيا الصناعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف، في إعلان الإنذار الأخير: «سيتم تدمير كل من سيواصل المقاومة» وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

سقوط ماريوبول أكبر انتصار لموسكو في الحرب

ووصف نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار مدينة ماريوبول بأنها «درع يدافع عن أوكرانيا» بينما تستعد القوات الروسية للمعركة في دونباس التي يتحدث أغلب سكانها اللغة الروسية ، حيث يسيطر الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو بالفعل على بعض الأراضي.

في غضون ذلك، شنت القوات الروسية هجمات جوية بالقرب من كييف وأماكن أخرى في محاولة واضحة لإضعاف القدرة العسكرية لأوكرانيا.