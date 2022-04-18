السعودية والأردن تدينان حرق «القرآن الكريم» في السويد

أدانت «الرياض» واستنكرت إساءة بعض المتطرفين في السويد المتعمدة لـ القرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين، وأكدت المملكة العربية السعودية في بيان لـ وزارة خارجيتها، أهمية تضافر الجهود في سبيل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، ومنع الإساءة لكافة الأديان والمقدسات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

أدان الأردن، إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة «مالمو» السويدية، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إن هذا الفعل مدان ومرفوض ويتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية، ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الخارجية الأردنية: الفعل يؤجج مشاعر الكراهية والعنف

وأضاف أبو الفول، أن الفعل يؤجج مشاعر الكراهية والعنف ويُهدد التعايش السلمي، واشار المتحدث الأردني، إلى وجود مسؤوليةً جماعية في نشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية بسبب الدين أو المعتقد.

وكانت اشتباكات، اندلعت في عدة مدن سويدية، لليوم الرابع، أثارها حرق نسخ من القرآن من قبل جماعة يمينية متطرفة مناهضة للهجرة. ووقعت الأحداث بعد تجمع لحركة «سترام كورس» المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان الذي يقوم حاليا بجولة في السويد، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.

وكان المتطرف الدنماركي السويدي راسموس بالودان، قال في وقت سابق، إنه أحرق أكثر النصوص الإسلامية قداسة وسيكرر ذلك.

وقالت وسائل إعلام سويدية، إن 3 أشخاص أصيبوا في مدينة «نورشوبينج» الواقعة في شرقي السويد، أمس الأحد عندما أطلقت الشرطة أعيرة نارية تحذيرية على مثيري الشغب، فيما تم اعتقال ما لا يقل عن 17 شخصا.

إصابة ما لا يقل عن 16 من ضباط الشرطة في اضطرابات

وأشارت أنباء، إلى إصابة ما لا يقل عن 16 من ضباط الشرطة أصيبوا ودُمرت العديد من سيارات الشرطة في اضطرابات، الخميس والجمعة والسبت في الأماكن التي تجمع فيها أعضاء الجماعة اليمينية المتطرفة، في ضواحي ستوكهولم وفي مدينتي لينشوبينج ونورشوبينج، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية 4 بي بي سي».

واشتعلت النيران في عدة سيارات، كما تم إضرام النار، أمس الأول السبت في سيارات من بينها حافلة في مدينة «مالمو» خلال مسيرة لـ اليمين المتطرف.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بالأعمال السويدي في بغداد، محذرة من أن القضية قد تكون لها تداعيات خطيرة على العلاقات بين السويد والجاليات المسلمة بشكل عام.