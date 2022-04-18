مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في «اليامون»

أصيب فلسطينيين اثنيين، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في «بلدة اليامون» غربي مدينة «جنين»، الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى إصابتين حرجتين بالرصاص الحي في الرأس والرقبة، وأخرى في الظهر، وصلتا مستشفى «ابن سينا» التخصصي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شاب فلسطيني يدعى «عبدالوهاب فريحات» بعد مداهمة منزله في بلدة «اليامون» والعبث بمحتوياته.

قوات الاحتلال تعتقلت أسير محرر في قرية المزرعة الغربية

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية المزرعة الغربية، واعتقلت الأسير الفلسطيني المحرر خليل أكرم لدادوة بعد مداهمة منزله.

وأصيب شابين فلسطينيين، بالرصاص الحي جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية قراوة بني زيد شمال غربي «رام الله» بـ الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت صباح اليوم الاثنين، القرية، تخللها اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، وانتشر الجنود والقناصة الإسرائيليين فوق أسطح المنازل وأطلقوا الرصاص الحي ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي أحدهما بالقدم.

القوات الإسرائيلية تقتحم قرية قراوة

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قرية قراوة، فلسطينيا يدعى «عبدالغني حجيجي» خلال اقتحام منزله، كما قامت القوات الإسرائيلية، بمداهمة قرية المغير، واعتقلت الأسير الفلسطيني المحرر أيوب رسمي أبو عليا.

وكانت وكالة «وفا» الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مصور الوكالة في مدينة «الخليل»، ويدعى «مشهور الوحواح» برش غاز الفلفل عليه مباشرة أثناء تغطية المواجهات في منطقة «باب الزاوية»

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت في وقت سابق من اليوم الاثنين، «المسجد الأقصى المبارك»، وأجبرت المصلين على الخروج من ساحات المسجد،

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوابات المصلى القبلي فيما اعتلى القناصة الإسرائيلية، أسطحه.