الاحتلال يواصل انتهاكاته.. يقتحم «الأقصى» ويطلق النار على جنوب غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، استفزازاتها وانتهاكاتها بحق المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، واقتحمت صباح اليوم الاثنين، «المسجد الأقصى المبارك»، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين.

وبأعداد كبيرة، اقتحمت القوات الإسرائيلية، «الأقصى»، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته، تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية، فيما قوات الاحتلال، قامت بـ إفراغ المسجد من المصلين.

الصحة الفلسطينية تسجل إصابة حرجة بالرصاص الحي من بلدة اليامون

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى إصابة حرجة بالرصاص الحي في الرأس والرقبة، وأخرى خطيرة بالرصاص الحي في الظهر، وصلتا مستشفى «ابن سينا» التخصصي من بلدة اليامون شمال غربي لمدينة «جنين».

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق «المسجد الإبراهيمي»

وكان غسان الرجبي مدير «المسجد الإبراهيمي»، الواقع في البلدة القديمة لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، أعلن أمس الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي،، قررت اغلاق «المسجد»، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، أمام المسلمين ومنعهم من الدخول اليه، بحجة الأعياد اليهودية، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وكان مستوطنون إسرائيليون مسلحون، هاجموا، أمس الأحد، تجمع رأس عين العوجا البدوي، واعتدوا على عدد من المواطنين ورشقوهم بالحجارة، شمال مدينة أريحا الواقعة في «الضفة الغربية المحتلة».

وكان قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار صوب الأراضي الزراعية شرقي بلدتي القرارة وعبسان الكبيرة جنوب قطاع غزة.

وكانت وزارة الخارجية السودانية، أعربت في وقت سابق، عن إدانة واستنكار «الخرطوم»، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية، لـ «المسجد الأقصى المبارك» والاعتداء على المصلين الفلسطينيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الوزارة السودانية، في بيان، إن التصعيد الممنهج يمثل اعتداء صارخا على حُرمة «الأقصى» ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية.

ودعت وزارة «الخارجية السودانية»، المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته.