الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار صوب الأراضي الزراعية جنوب قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار صوب الأراضي الزراعية شرقي بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت صباح أمس الجمعة، حرم المصلى القبلي في «المسجد الأقصى المبارك»، واعتدوا على المصلين فيه بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت ما أدى لـ إصابة العشرات بجروح.

وكانت «لجنة حقوق الإنسان العربية»، دانت في وقت سابق، بأشد العبارات، ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات في «المسجد الأقصى المبارك»، ودعا رئيس اللجنة المستشار جابر المري، في تصريح، «لجنة التحقيق الدولية المشكلة» من قبل مجلس حقوق الإنسان سرعة إصدار تقريرها عن هذه الانتهاكات من أجل ضمان المساءلة والمحاسبة عنها.

وندد الأمين العام لـ«رابطة العالم الإسلامي»، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بالتصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي يمس حرمة المقدسات الإسلامية وأمن وسكينة المصلين، مشيرا إلى أن التصعيد مخالف لجميع الشرائع ويُعد انتهاكاً للقرارات والمواثيق والأعراف الدولية ذوات الصلة.

وأدانت البحرين، اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية، «الأقصى»، بوصفه استفزازًا لمشاعر المسلمين وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، على أهمية احترام قدسية «الأقصى المبارك» والحرم الشريف وضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وضرورة وقف أي إجراءات استفزازية من شأنها تأجيج العنف.

لجنة بـ«النواب» البحريني: اقتحام «الأقصى» يعتبر انتهاكاً صارخاً

بدوره، قال رئيس «اللجنة البرلمانية لمناصرة فلسطين» في مجلس النواب البحريني، النائب أحمد العامر في بيان، إن اقتحام «الأقصى» يعتبر انتهاكاً صارخا وتصرفا مدانا ومرفوضاً وتصعيداً خطيرا.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» مرزوق الغانم، أكد على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني بأي جهد وإن كان رمزيا في سبيل إعلاء قضيته، وقال في تغريدات على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن ما يحدث في مدينة القدس المحتلة و«المسجد الأقصى المبارك» دليل على أن مصطلحات النضال والكفاح والدعم لم تمت.

«بغداد»: لغة العنف التي تنتهجها إسرائيل تنبئ بمزيد من الاحتقان

وأكد العراق، رفضه لأي تحريض بما في ذلك الدعوات المُدانة باقتحام المقدسات، كمسجدي الأقصى والصخرة، وغيرهما، وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن لغة العنف التي تنتهجها إسرائيل تنبئ بمزيد من الاحتقان، وتكرس مناخ التوتر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعربت منظمة «الأمم المتحدة» عن قلقها إزاء احتدام الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، داعية جميع الزعماء لمنع التصعيد، كما دعا الأمين العام لـ المنظمة، أنطونيو جوتيريش للحفاظ على الوضع القانوني الراهن للأماكن المقدسة بالقدس المحتلة.