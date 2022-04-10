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قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتطلق النار على الفلسطينيين

كتب:

رؤى ممدوح
04:59 م | الأحد 10 أبريل 2022
جنود الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية

جنود الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، مدينة جنين، وأطلقت النار على مركبة فلسطينية، وذلك في ظل أوضاع أمنية متوترة تشهدها المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال، إغلاق حاجز الجلمة شمال جنين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».

وشيع المواطنون الفلسطينيون في محافظة بيت لحم وأهالي قرية حوسان، اليوم الأحد، جثمان الشهيدة غادة إبراهيم سباتين، البالغة من العمر35 عامًا، إلى مثواها الأخير، في مقبرة القرية.

إطلاق نار واستشهاد سيدة فلسطينية

وكانت الشهيدة «سباتين» قد تعرضت لإطلاق الرصاص من قبل جنود الاحتلال المتمركزين في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، وأصيبت في الفخذ وتركت تنزف، ونقلت الى مستشفى بيت جالا، ليُعلن خبر استشهادها بعد ساعات قليلة من دخولها المستشفى.

 

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