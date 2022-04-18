ناقد فني يشيد بسماء إبراهيم في مسلسل"المشوار"…لم تخيب ظني بأي حلقة ظه

أشاد الناقد الفني مجدي الطيب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بدور الفنان سماء إبراهيم في مسلسل «المشوار».

أضاءت فضاء مسلسل المشوار

وكتب مجدي الطيب قائلا: «سماء إبراهيم أضاءت فضاء مسلسل المشوار، كل ليلة كنت أنتظر إطلالتها، ولم تخيب ظني في أي حلقة ظهرت فيها، لكنها في الحلقة 14 كانت رائعة، وهي تُجسد دور حياة التي يقتلها الشوق لرؤية أختها ورد، لكنها غاضبة منها، وعندما دبر ابنها حيلة لتراها، تمنعت للوهلة الأولى، غير أنها لم تسقط في غواية كبريائها، ولم تترك للعتب فرصة لينال من لقاء تمنته».

وتابع: «ألقت نفسها سريعاً في أحضانها، بعد أن كادت الدموع تهزم عينيها، ومنذ اللحظة، التي جاءت فيها على ظهر الدراجة النارية لابنها، ووقوفها مذهولة وهي ترى أختها على الرصيف، وترددها، ثم إقبالها، وحسمها لأمرها، وارتمائها في حضن أختها».

سماء تشارك في عدد من الأعمال الدرامية المتميزة

وأضاف الطيب: «ملامح، وانفعالات، ونظرات، ولغة جسد سماء إبراهيم تقول الكثير، ولو أحصينا جمل حوارها في المشهد لوجدناه واحداً من أقل المشاهد من حيث الجمل، والعبارات، التي قيلت فيه، لكن أثره سيبقى في النفس طويلاً، بعد ما امتلكت، بقدراتها، وإمكاناتها، ناصيته، وتركت لعينيها، ومشاعرها، دفة قيادته».

يذكر ان الفنانة سماء إبراهيم تشارك خلال السباق الرمضاني بعدد من الأعمال الدرامية المتميزة حيث تشارك في المسلسل الكوميدي الكبير أوي6، ومسلسل دايما عامر بدور «ميس همت»، مدرسة اللغة الإنجليزية.