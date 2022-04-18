القبض على نشطاء في لندن طالبوا بحظر استخدام الوقود الاحفوري

ألقت قوات الشرطة فى المملكة المتحدة القبض على 6 أشخاص بعد أن صعد نشطاء، من بينهم لاعبين أولمبيين، على متن ناقلة نفط في غرب لندن، وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن 40 شخصًا اعتقلوا في عدة احتجاجات بأنحاء العاصمة.

محتجون يطالبون بوقف الوقود الأحفوري

وصعد القارب إتيان ستوت الحائز على الميدالية الذهبية مع 2 آخرين إلى ناقلة النفط «شل» على طريق بايزواتر، حاملين لافتة كتب عليها «أوقفوا القذارة الأحفورية».

والسبت الماضي، حاول متظاهران وسط لندن تعليق لافتة مع استمرار الاحتجاجات على الوقود الأحفوري لليوم السابع، و صعد رجل وامرأة عمودين لرفع لافتة خضراء، يبلغ عرضها حوالي 10 أمتار ، وقرأوا «أوقفوا الوقود الأحفوري الآن».

محاولة لتعطيل صناعة الوقود الأحفوري

وحول حادثة الناقلة ، قال ستوت: «إنني أتصرف لمحاولة تعطيل صناعة الوقود الأحفوري السام التي تدمر كل ما نعتز به، آمل أن نتمكن من إبطائه لفترة كافية لخلق لحظة يمكن فيها للجميع التوقف والتفكير إلى أين نحن ذاهبون وتغيير المسار، وأدرك أن أفعالي ستثير غضب كثير من الناس وأنا على استعداد لتحمل المسؤولية، ولكن يجب أيضًا تحميل حكومتنا المسؤولية عن قراراتها ، التي تدمر قدرة كوكبنا على دعم الحضارة البشرية».

وقالت شرطة العاصمة إن 6 اعتقالات بتهمة التدخل في المركبات فيما يتعلق بالعملية في بايزواتر، وقالت في بيان: «حضرنا طريق بايزووتر للتعامل مع عدد من المتظاهرين الذين صعدوا على متن ناقلة نفط، لقد قمنا بستة اعتقالات بتهمة التدخل في المركبات. الطريق مفتوح الآن».

شل: المجتمع بحاجة لإجراءات عاجلة لمواجهة تغير المناخ

قال متحدث باسم شركة شل إن الشركة توافق على أن المجتمع بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ، وأضاف: «لدى شل هدف واضح يتمثل في أن تصبح شركة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 ، بما يتماشى مع المجتمع».