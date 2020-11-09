"شل": مصر سوق واعد مليء بالإمكانيات الاقتصادية

قامت شركة "شل مصر" بالمشاركة في جلسة نقاشية تحت عنوان "فرص وتحديات مستقبل قطاع البترول والغاز المصري"، ضمن فعاليات أسبوع مصر الافتراضي المقام في الفترة بين 9 إلى 12 نوفمبر 2020.

عقدت الجلسة بحضور الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات ورؤساء الشركات العالمية العاملة بالقطاع في مصر، ويهدف البرنامج إلى مناقشة استراتيجية الدولة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر في جميع القطاعات، ما يؤكد التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي جاءت بالتوافق مع رؤية مصر 2030.

قام بتنظيم المنصة كلا من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال وغرفة التجارة المصرية البريطانية، بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية والسفارة المصرية في المملكة المتحدة، بحضور الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ووزراء كلا من البترول والثروة المعدنية، والسياحة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والتجارة والصناعة، فضلا عن سفراء مصر وبريطانيا.

وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية، قال خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركة شل مصر: "نؤمن في شركة شل أن مصر سوق واعد مليء بالإمكانيات الاقتصادية اعتمادًا على النمو السريع لسكانها البالغ 100 مليون نسمة، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وآسيا، ما يجعلها مركزًا تجاريًا عالميًا مثاليًا، فضلا عن قدرتها على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والذي من شأنه تحقيق استقرار اقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات."

إنجازات غير مسبوقة

وفيما يخص قطاع الطاقة، أوضح "قاسم" أن الفترة الحالية تشهد إنجازات غير مسبوقة تعكس جني ثمار استراتيجية الدولة التي تستهدف إحداث تطوير شامل للقطاع.

وأضاف: "نفتخر في شل مصر بتاريخنا الممتد حيث نحتفل خلال العام القادم بمرور 110 عام على تواجدنا في مصر، بمحفظة أنشطة سلسلة قيمة كاملة تشمل عمليات استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي، وتصنيع وتحويل وتوزيع وتصدير الغاز، وإنتاج وتسويق الزيوت ما ساهم في تعزيز مكانتنا كلاعب رئيسي في السوق المصري.

وأشار إلى أنه انعكس تطوير القطاع على أداء الشركة، حيث تضاعفت مساحة الاستكشاف والتنقيب لتصل إلى 12 ضعفًا مع حصولها على قطاعات استكشافية في دلتا النيل والبحري الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى امتلاك شل حصة رئيسية في مشروع إسالة الغاز الطبيعي بإدكو.

جاءت تلك الإنجازات توافقا مع استراتيجية الشركة التي تركز على سلسلة القيمة المضافة لمشاريع المياه العميقة والغاز الطبيعي المسال، ما يدعم رؤية الدولة للتحول إلى مركزًا إقليميًا للطاقة، من خلال تطوير مصادر الطاقة واستخدام البنية التحتية القائمة بكفاءة."

وبشأن دور "شل مصر" في قطاع السلامة المهنية والبيئية، أكد "قاسم" حرص الشركة على تلبيه الحاجة للمزيد من حلول الطاقة النظيفة بطريقة آمنة ومسؤولة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من خلال الحد من الأضرار البيئية في جميع عملياتها والمجتمعات التي تعمل بها، إضافة إلى العمل على سلامة موظفيها والمقاولين التابعين لها.

ولعل أبرز ما قامت به الشركة في هذا المجال هو بتطبيق مبدأ "Goal Zero" الذي يهدف إلى الحد من وقوع الأضرار أو التسريبات.

واستطرد، أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى تغير أنماط حياة المواطنين في كل أنحاء العالم، مؤكدا أن استراتيجية الشركة كونها مستثمر مسؤول تهدف إلى المساهمة في تمكين الدول التي تعمل بها من اجتياز الأزمة الصحية والتغلب على الآثار الاقتصادية المصاحبة لها.

واختتم رئيس مجلس إدارة شركة شل مصر، بأن إجمالي مساهمات الشركة محليا وصل إلى ما يقرب من 6 مليون جنيها مصريا لدعم المجتمعات التي تعمل بها بطريقة مبتكرة ومستدامة من خلال مبادرات بناءة، موضحًا أن الدور الأهم للشركة ولا يزال يكمن في الحفاظ على تدفق إمدادات الطاقة من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيات، حيث تؤمن شركة شل بأن التحول الرقمي من شأنه تطوير قطاع الطاقة عن طريق تغيير نماذج الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية بأقل تكلفة.