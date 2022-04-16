شركات النفط في بريطانيا تطالب بوقف الاحتجاجات ضد الوقود الأحفوري

قالت الحكومة البريطانية، إن ثلاث شركات منخرطة في قطاع النفط في بريطانيا، من بينها إكسون موبيل، أصدرت أوامر بوقف احتجاجات نشطاء تغير المناخ التي تسببت في اضطراب واسع النطاق هذا الشهر.

التركيز على المنشآت النفطية

وبحسب رويترز، نظمت المجموعات البيئية مثل Extinction Rebellion و Just Stop Oil احتجاجات يومية في لندن، وجميع أنحاء البلاد والتي ركزت بشكل أساسي على المنشآت النفطية.

وقالت وزارة الأعمال البريطانية إن Navigator Thames و ExxonMobil و Valero قد أصدروا الآن أوامر مدنية للسماح لهم بتقليل الاضطرابات، ومنع المزيد من المشاكل.

يتسبب ذلك في تعطيل حياة الناس اليومية

وقال وزير الطاقة جريج هاندز: «بينما نقدر الحق في الاحتجاج السلمي، فمن الأهمية بمكان ألا يتسبب ذلك في تعطيل حياة الناس اليومية، لهذا السبب يسعدني أن أرى شركات النفط تتخذ إجراءات لتأمين الأوامر القضائية في مواقعها، والعمل مع قوات الشرطة المحلية لاعتقال أولئك الذين يخالفون القانون، وضمان استمرار تسليم الوقود كالمعتاد».

ودعا حزب العمال المعارض إلى إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد لوقف النشطاء، الذين يريدون من الحكومة الالتزام بإنهاء جميع البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري على الفور، قائلاً إن احتجاجاتهم أدت إلى نقص في محطات الوقود.

الشرطة اعتقلت 600 شخص منذ بدء الاحتجاجات

وإلى جانب استهداف مصافي النفط والمستودعات، نُظمت مظاهرات في مقر شركة شل النفطية في لندن وفي مقر لويدز في لندن، وقال نشطاء في أحدث أعمالهم، إنهم أغلقوا أربعة جسور في وسط لندن، واعتقلت الشرطة 600 شخص منذ بدء الاحتجاجات هذا الشهر، وأصدرت الحكومة أوامر قضائية العام الماضي لمنع المتظاهرين من قطع الطرق السريعة والطرق الرئيسية في لندن والجنوب الشرقي.

ويطالب المحتجون بالحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها.