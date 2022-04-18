مع إعلان السعودية عن بعض الإجراءات وقرب التقديم للحج واستمرار رحلات العمرة أيضا، يهتم الناس بالعملة السعودية بصفة يومية خاصة في تلك الفترة، وسجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18-4-2022 في مصر، استقرارا رغم استمرار عمرة شهر رمضان، واقتراب موسم الحج 2022، حيث استقرت العملة السعودية في بداية التعاملات اليومية بالبنوك.

وفي إطار اهتمام الناس بالعملة السعودية، تستعرض «الوطن» فيما يلي سعر الريال السعودي اليوم في البنوك كما ذكرت المواقع الإلكترونية الخاصة بكل بنك.

سعر الريال السعودي اليوم

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء لـ الريال السعودي بالجنيه المصري، وهي كما يلي:

- شهد سعر بيع الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي 4.9171 جنيه للبيع، مقابل 4.888 للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.89 للشراء.

- بيع الريال السعودي في بنك المشرق بسعر 4.9167 جنيه، مقابل 4.8885 للشراء.

- وصل الريال السعودي في بنك مصر لنحو 4.912 جنيه للبيع، مقابل 4.888 للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك المركزي المصري 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.89 للشراء.

- وفي البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، بيع الريال السعودي بسعر 4.9173 جنيه، مقابل 4.8647 للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي في بنك المصري الخليجي إلى 4.9153 جنيه للبيع، مقابل 4.8709 للشراء.

- سجل الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.9167 جنيه للبيع، مقابل 4.8885 للشراء.

- وبيع الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.9173 جنيه، مقابل 4.8651 للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في بنك CIB لنحو 4.91 جنيه، مقابل 4.88 للشراء.

- سجل بيع الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول سعر4.91733 جنيه، مقابل 4.8651 للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية إلى 4.9224 جنيه، مقابل 4.8443 للشراء.