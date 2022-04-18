تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقة 16.. غضب «مرسي» وإحباط «اغتيال برهامي»

مجموعة كبيرة من الأحداث تضمنها مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16، والتي تطرقت إلى عدد من الأحداث والأزمات السياسية التي مرت على مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكانت من أبرز القضايا التي تطرقت لها الحلقة المعنونة بـ«الانتخابات البرلمانية»، قرار المحكمة الإدارية العليا التي قبلت الطعون المقدمة لوقف الانتخابات التى أقرها محمد مرسي في ذلك الوقت.

وكشفت أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 16، عن أنّ مرسي لم يكن أكثر من رئيسا صوريا للبلاد، حيث كانت جماعة الإخوان هي التي تتولى حكم البلاد من خلاله، فبينما كان مرسي يرغب في الطعن على حكم المحكمة الذي وجده تعديا عليه، أبلغه سعد الكتاتني الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد، أنّ خيرت الشاطر طلب منه عدم تدخل مرسي في الأمر، وقبول قرار المحكمة.

أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 16

وعلى الجانب الأخر، واصل الظابط مروان، الذي يجسد دوره الفنان أحمد عز، بحثه للإيقاع بالخلية الإرهابية التي تمتلك شحنات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، حيث تخطط لاستخدامها في عمليات إرهابية في سيناء وجميع أنحاء البلاد، بينما ينجح الظابط مصطفى خليفة، الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، في ضبط خلية نوعية بالإسكندرية، كانت تخطط لاغتيال الداعية السلفي ياسر البرهامي، كما يضبط مجموعة كبيرة من الأسلحة داخل وكر الخلية في منطقة الأنفوشي.

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار الحلقة 16

ويبحث المشاهدون عن مواعيد إعادة مسلسل الاختيار الحلقة 16، حيث تذاع الحلقة على مدار 5 مرات على مدار اليوم، فضلا عن طرحها على منصة Watch IT، حيث تذاع في 4:20 صباحا على شاشة ON، و4:40 صباحا و10:30 على شاشة «ON دراما»، وتعاد على ON للمرة الثانية في تمام 3:30 عصرا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في تمام السادسة مساء على «ON دراما».