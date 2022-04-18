إدوارد مشيدا بـ الاختيار 3: توثيق عميق ويكشف زيف جماعة إرهابية متسلطة

أشاد الفنان إدوارد، بمسلسل الاختيار 3، الذي يُعرض على شاشة «أون» طوال شهر رمضان، معتبرًا المسلسل توثيق عميق وحقيقي لتاريخ مصر المعاصر، ويكشف عن زيف جماعة إرهابية متسلطة، كانت ترغب فقط في تحقيق مصالحها على مصلحة مصر، إذ قال «أشاهد الاختيار مع ملف سري والكبير 2، وفاتن أمل حربي، وأيضا مسلسل منة شلبي وأحمد السعدني بطلوع الروح بدأت أتابعه»، وذلك خلال حواره في برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، الذي يذاع على راديو «نجوم أف إم»، وتقدمه المذيعة إنجي علي.

المنتج قال لي دورك لو معلمش مع الناس يبقى أنا مبفهمش حاجة

أضاف «إدوارد»، أن هناك جزء لم يعرض حتى الآن في مسلسل «ملف سري»، هذا الجزء سيعرض في الحلقة العشرين من أحداث المسلسل ، «فيه جزء لم يعرض حاليا هو تحدِ وأقول أنا غيرت شكلي، وقدمت حاجة جديدة وسيكون من الحلقة الـ20 وجالس مرعوبا من تقبل الناس لهذا الموضوع، ولكن الناس لن تتوقع ما سيحدث، والمنتج قال لي دورك إذا لم يعلم مع الناس يبقى أنا مابفهمش حاجة».

لا أعمل عمل يمر مرور الكرام

تابع الفنان إدوارد: «المخرج هو من أخرج مني هذا الجانب والطاقة وجعلني أكتشفه في نفسي، ولما تعملي عمل حلو والناس كلها مبهورة وتحصلين على جوائز هذا يدفعني لعمل الأفضل بالطبع، وأصبح عندي هدف لا أعمل عمل يمر مرور الكرام، وحتى لما عملت دورين ضيف شرف في عملين برمضان جذب الجمهور وعلقوا عليه ومهم أضيف للدور حتى لو ضيف شرف، أبحث عن الأدوار الصعبة وفيها تحدٍ مع نفسي مثل (ملف سري)».