مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16.. أيمن نور بطل أحدث تسجيلات مرسي وبديع

تضم مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16، تسجيل حي جديد يجمع المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ومحمد مرسي يتحدثون فيه على عدد من الشخصيات التي ظهرت في المشهد السياسي ذلك الوقت من بينهم أيمن نور، قائلا: «شوف أيمن نور ده بيتحايل عليا أن أنا أقول لإخوانا يعفوا عنه، يجمعهم في بيته تلات أربع خمس مرات، يجيب 60 أو 70 واحد، ويقعد يرتب معاهم ليوم 25، بني آدم عجيب الشكل، مابيتعظش أبدا».

مرشد الإرهابية يتحدث عن أيمن نور

تابع المرشد العام لجماعة الإخوان حديثه، في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16، قائلا: «حصل إيه في يوم 25 مشهد في العالم كله بيقولوا أحسن في يوم 25 الأولاني مجهزين نفسهم لما شوية عيال يعملوا حاجة صغيرة كدة ويروح يكبرها»، ليضيف مرسي: «عمر عفيفي اتصل من أمريكا، وقال فيه حطة للهجوم على الميدان، فهو بيستعبط».

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16

تطرق محمد مرسي للحديث عن إبراهيم المعلم، ضمن التسجيل الذي جاء ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16، قائلا: «أنا معرفش إبراهيم المعلم ده بيعمل ايه.. محيرني بصراحة، بيقعد يتصل بيا ويقولي أنتوا بابا وأنتوا ماما، وأنتوا أنور وجدي، ويعدين تبص تلاقي النهاردة الكاريكاتير في غاية السوء ومهيج».