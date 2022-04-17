السقا يكشف خلية تخطط لاغتيال ياسر البرهامي في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16

يكتشف الضابط مصطفى خليفة (أحمد السقا)، ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16، خلية نوعية مكونة من 4 عناصر إرهابية في الإسكندرية، يخططون لاغتيال الشيخ ياسر البرهامي، ويقول إن طريقة ونمط عمل تلك الخلية شبيهة بأسلوب التنظيمات الأجنبية القادمة من الخارج، ويذهب في مأمورية للقبض على عناصر تلك الجماعة قبل تنفيذ العملية، وبالفعل يتم ضبط عدد كبير من الأسلحة داخل الشقة.

التحقيق مع الإرهابي المقبوض عليه

يقوم الضابط زكريا يونس (كريم عبدالعزيز)، في أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16، بالتحقيق مع الإرهابي الذي تم القبض عليه، في محاولة للحصول على معلومات تساعده في الوصول إلى الجماعة التكفيرية التي تخطط للقيام بعدد من العمليات الإرهابية في سيناء ومحافظات مصر، وذلك ضمن حلقة اليوم التي ألقت الضوء على عدد من الأحداث، التي شهدتها مصر تحت حكم جماعة الإخوان في الفترة من 2012 إلى 2013.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16

وضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16، يحقق الضابط مروان (أحمد عز)، مع شخص تم القبض عليه مع سيارة مليئة بالأسلحة، وتحت الضغط يعترف على كل الأشخاص المنضمين إلى الخلية التكفيرية وأهدافهم.