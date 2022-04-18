بعد ساعات من عرض الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار، يبحث المشاهدون عن مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17 والقنوات الناقلة، والتي تذاع حصريا على شبكة قنوات ON، ومنصة Watch IT الإلكترونية، حيث تتضمن الحلقة الجديدة من مسلسل عدد من الأحداث التي مرت على مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان.

وكشفت شبكة قنوات «ON» عن قائمة مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17 والقنوات الناقلة، حيث يبدأ العرض الأول للحلقة الجديدة في تمام الساعة التاسعة والنصف على شاشة قناة ON، بينما تعرض على قناة «ON دراما» في تمام الساعة الحادية عشرة والثلث مساء.

مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17 والقنوات الناقلة

وتعيد شبكة قنوات ON عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17 مرتين، الأولى في الرابعة والثلث صباحا، والثانية في تمام الثالثة والنصف عصرا، بينما تعاد على قناة «ON دراما» 3 مرات، الأولى في الساعة الخامسة إلا ثلث صباحا، العاشرة والنصف صباحا، ثم السادسة مساء.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16

وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16 التي جاءت بعنوان الانتخابات البرلمانية، قرار المحكمة الإدارية العليا في مارس 2013، للطعون المقدمة لإلغاء الانتخابات البرلمانية التي قرر الرئيس محمد مرسي عقدها، أنذاك، واعتبرها تعديا على قرارات الرئاسة، وفي الوقت الذي كان ينوي الطعن على الحكم ولكن يخبره سعد الكتاتني أن قرارات خيرت الشاطر تقتضي بعدم تدخله في الأمر، بل التصديق على قرارا المحكمة الإدارية.