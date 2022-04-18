وجبات ومشروبات لحماية الجسم من الجفاف خلال الصيام.. تناولها في السحور

قدّم المعهد القومي للتغذية، نصائح مهمة للصائمين بشأن وجبات السحور، لتلافي آثار العطش ونقص المياه في نهار رمضان خلال ساعات الصيام، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد مؤخرا بين الحين والآخر، خاصة أنّ العطش الشديد قد يتحول إلى جفاف مع ارتفاع الحرارة.

وترصد السطور التالية، نصائح المعهد القومي للتغذية، بشأن القواعد الصحية لتناول وجبات السحور في رمضان، وهي كما يلي:

نصائح معهد التغذية لوجبات السحور

- تناول الوجبة قرب موعد أذان الفجر.

- تناول البقوليات مثل العدس والفول المدمس، لتجنب الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام.

- التقليل من الأطعمة التى تحتوي على نسب نشويات ودهون عالية في وجبة السحور.

- يجب أن تكون نصف وجبة السحور من الخضروات والفاكهة الطازجة، حيث تمد الجسم بالفيتامينات الطبيعية والألياف المفيدة في ساعات الصيام الطويلة، لتجنب الشعور بالعطش.

- احرص على شرب الماء بكثرة.

- تجنب تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغازية مع وجبة السحور.

مشروبات تقاوم العطش في رمضان

وقدّم المعهد القومي للتغذية، قائمة بالمشروبات التي تساعد على تحمل العطش في نهار رمضان، وتساعد الجسم لمقاومة الجفاف، في ساعات الصيام الطويلة، وهي كما يلي:

- قمر الدين: الذي يعزز عمل الجهاز الهضمي.

-الخشاف: من المشروبات المفيدة للجسم.

- التمر باللبن: الذي يمد الجسم بالكالسيوم ويقلل الشعور بالعطش.

- السوبيا: تساعد على الشعور بالامتلاء خلال الصيام.

- الكركديه: يساعد على مد الجسم بالسوائل خلال ساعات الصيام.

- العرقسوس: يعمل على تعويض الصائم السوائل المفقودة خلال الصيام.

- مشروب الخروب: يحتوي على الكثير من البروتينات والألياف، المفيدة للجسم.

- التمر هندي: يساعد على تنظيم حرارة الجسم أثناء ارتفاع درجات الحرارة.