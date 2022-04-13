القومي للتغذية: 8 مشروبات رمضانية تحميك من الجفاف والعطش أثناء الصيام

عدد من النصائح والإرشادات الصحية وجهتها الدكتورة جيهان فؤاد رئيسة المعهد القومي للتغذية، بخصوص أهمية المشروبات الرمضانية، التى تساعد الجسم على تحمل فترات الصيام الطويلة، وما يترتب عليها من الشعور بالعطش والجفاف، خاصة أن رمضان هذا العام قد جاء في فصل الربيع الذي يتخلله العديد من التقلبات المناخية المختلفة، وارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضحت رئيس معهد التغذية، أن المشرويات الرمضانية قليلة السكريات، أو التي يمكن استبدال السكر بها «بسكر دايت»، تساعد الجسم على تحمل العطش ومن أهم المشروبات الصحية في شهر رمضان.

مشروبات رمضانية تساعد على تحمل العطش

قمر الدين

يمكن تناوله في أي وقت بعد مدفع الإفطار وحتى على مائدة السحور، حيث إنه يحتوي على كميات مناسبة من السكر، تساعد على تغزيز الجهاز الهضمي نظرًا لأنه يحتوي على كثير من الفيتامينات، ومنظمات التمثيل الغذائي.

مشروب الخشاف

يحتوي على بلح ومشمش مجفف وزبيب، وتين مجفف ، وماء وسكر، وينقع جيدا، وهو أيضا من المشروبات المفيدة للجسم.

مشروب التمر باللبن

يتم نقع التمر المجفف في اللبن، وهو يمد الجسم بالكالسيوم، ويحمي المعدة من الكثير من الأمراض، كما يساعد على تقليل الشعور العطش إذا تم تناوله على مائدة السحور.

مشروب السوبيا

يساعد على عملية الهضم، ومرض القولون، كما أنه يعمل على تقوية الجهاز المناعي لاحتوائه على فيتامين (H)، ويساعد على الشعور بالامتلاء خلال ساعات الصيام.

مشروب الكركديه

يحتوي على فيتامين C، كما أنه يساعد على إمداد الجسم بالسوائل التي تساعده على ممارسة أنشطته اليومية خلال ساعات الصيام، كما أنه يساعد على تعزيز مناعة الجسم، وامتصاص الحديد بالجسم.

العرقسوس

أحد المشروبات الرمضانية التي تساعد على ترطيب الجسم وتعويض الصائم السوائل المفقودة خلال ساعات الصيام، ويمكن تناوله على مائدة الإفطار والسحور، كما أنه يساعد على علاج اضطرابات وحرقة المعدة بسبب تغيرالعادات الغذائية بسبب الصيام.

مشروب الخروب

مفيد وصحي جدا، لاحتوائه على الكثير من البروتينات والألياف، التي تساعد الجسم خلال الصيام، كما أنه به نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

التمر هندي

مفيد جدا للصائمين، حيث يعمل على تسهيل عملية الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء، كما أنه يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، في حالات ارتفاع درجة حرارة الطقس، وخلال ساعات الصيام.