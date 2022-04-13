المعهد القومي للتغذية يوضح السن المناسبة للصيام لدى الأطفال في رمضان

أكدت الدكتورة جيهان فؤاد، مدير المعهد القومي للتغذية، أن السن المثلى لصيام الطفل بشكل كامل، يكون بداية من سن العاشرة فيما أكثر، إذ لا يصح صيام الأطفال في السن الأقل من 10 سنوات، بشكل كامل، خلال شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو لها، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

لا يمكن للطفل ما دون العشر سنوات أن يصوم بشكل كامل

وأشارت مدير المعهد القومى للتغذية إلى أن هناك بعض الأسر اعتادت على حث أبنائها على الصيام في سن مبكرة، خوفًا من كونهم لن يتمكنوا من الصيام في سن كبيرة، ولكن هذه الفكرة غير صحيحة على الإطلاق، على حد وصفها.

وأوضحت «فؤاد» أنه من الناحية العلمية لا يمكن للطفل ما دون العشر سنوات، أن يصوم بشكل كامل، وذلك لأن جسم الطفل يحصل على احتياجاته فقط عندما يبلغ العاشرة من عمره.

وأضافت مدير المعهد القومى للتغذية أن الصيام يُفرض على الإنسان البالغ، وسن البلوغ للأطفال ما بين 10 و11 عامًا.

تدريب الطفل على الصيام

وأشارت الدكتورة جيهان فؤاد، إلى أنه يمكن للأسر أن تدرب الطفل الذي لم يبلغ العاشرة بعد على الصيام، لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات وذلك بعد انتهاء يومه الدراسي.

وأوضحت مدير المعهد القومي للتغذية أنه يجب على الأسر أيضا أن تدرب الطفل على الصوم لساعات محدودة بشكل يومي إلى أن يبلغ سن العاشرة، فيتمكن عندها من الصوم بشكل كامل بشرط ألا يكون الطفل يعاني من أي أمراض مثل السكر.