تشديدات أمنية قبل جلسة الحكم على حنين حسام في قضية الاتجار بالبشر

يشهد مجمع محاكم جنايات القاهرة، في التجمع الخامس، تشديدات أمنية قبل وصول حنين حسام، الشهيرة إعلاميا بـ«فتاة التيك توك»، لجلسة الحكم عليها في قضية الاتجار بالبشر.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري، وهاني شحاتة.

الاتهامات الموجهة لـ حنين حسام

ووجّهت النيابة العامة للمتهمة حنين حسام، عدة اتهامات، منها إنشاء واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات أخرى لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، عبر استخدام عدد من الفتيات في أعمال منافية للآداب، للتحصّل من ورائهن على منافع مادية.