محافظ القليوبية يتفقد مواقف بنها والقناطر الخيرية: لا زيادة في الأجرة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، واللواء طارق محمد أبو العطار رئيس مدينة القناطر الخيرية، مواقف سيارات الأجرة بمدينتي بنها والقناطر الخيرية بعد تحريك أسعار الوقود الأخيرة، للتأكيد على عدم زيادة تعريفة الأجرة.

وأعلن المحافظ، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

الالتزام بالأجرة المقررة

كما ناشد المحافظ المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية الفورية عليهم في حالة المخالفة.

خط ساخن للشكاوي

ومن الجدير بالذكر أن المحافظة قد خصصت أرقام للمواطنين للتواصل الفوري للإبلاغ عن أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على الرقم ( 01002782373 ) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة 114 أو عبر تطبيق «واتس آب» على هذين الرقيمن 01119992624 - 01555573040.

وخلال الجولة تفقد المحافظ المحال التجارية بموقف سيارات الأجرة العمومي بمدينة بنها، ووجه أصحابها بالالتزام بالمساحات المحددة لهم وعدم إشغال الطريق، مشددا على إدارة الموقف بتحصيل المستحقات المالية من مستأجري هذه المحلات وفسخ التعاقد مع أي مواطن لا يلتزم بشروط التعاقد وتوريد المستحقات المالية في موعدها.

كوبري جمجرة الجديد

كما تفقد المحافظ خلال جولة اليوم أعمال تطوير كوبري جمجرة للمشاة والسيارات والجاري تطويره ليستوعب حمولة سيارات النقل الكبيرة لتصل حمولتها إلى 80 طن بدلا من 20 طن، والتي كانت قبل أعمال التطوير والذي يتم إنشاؤه بعرض 12.8 متر بواقع 3 حارات مرورية وبعرض 3.6 متر لكل حارة، وبلغت تكلفة إنشاء الكوبري 190 مليون جنيه.

وشدد «الهجان» على سرعة فتح الكوبري للمواطنين خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا على حيوية هذا الكوبري من أجل تقليل التكدسات المرورية، والعمل على إحداث انفراجة مرورية.