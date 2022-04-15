محافظ القليوبية: انتظام العمل داخل المواقف ولا زيادة في أجرة المواصلات

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

تكثيف حملات الرقابة على المواقف

مؤكدا في بيان صحفي له اليوم، أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف وإدارة المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

ويناشد محافظ القليوبية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم 01002782373، بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة 114 أو عبر «واتس اب» على الأرقام 01119992624-01555573040 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.

تحريك أسعار البنزين

وكانت لجنة تسعير الوقود، قررت تحريك أسعار البنزين اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، وتضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ 7.5 جنيه للتر، وبنزين 92 بسعر 8.75 جنيه للتر، وبنزين 95 بسعر 9.75 جنيه للتر، مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 4600 جنيه للطن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.