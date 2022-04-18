دعاء للميت قبل الدفن.. أفضل ما قاله الرسول في توديع المتوفي

دعاء للميت قبل الدفن يبحث عنه الكثير عبر محركات البحث، لاسيما أنَّه عندما يفقد الإنسان شخص عزيز عليه، لا يملك إلا أن يدعو له قبل توديعه إلى مثواه الأخير، سائلا الله تعالى أن يتقبله بقبول حسن وأن يغفر له ويرحمه، ومن الأدعية التي يمكن الدعاء بها وتعد دعاء للميت قبل الدفن، ترصدها «الوطن» في السطور المقبلة.

ففي دعاء للميت قبل الدفن، قد ورد عن عوف بن مالك قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على جنازة: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقّه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار».

دعاء للميت قبل الدفن

وفي دعاء للميت قبل الدفن، روى أصحاب السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفّه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده».

دعاء للميت

وعن أبي هريرة قال: «دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على جنازة، ويعد دعاء للميت قبل الدفن فقال: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه»، ولأبي هريرة دعاء يقول فيه: «اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده».