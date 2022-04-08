دعاء للميت في رمضان يوم الجمعة: «اللهم أفسح له في قبره مد بصره»

إكثار الدعاء من الأمور المستحبة في شهر رمضان، وهناك الكثير من الأدعية في شتى أمور الحياة، ومن بينها دعاء للميت في رمضان يوم الجمعة، وهو من الأشياء التي يهتم بها العديد من الأشخاص المقربين للشخص المتوفي تبركا بالشهر الكريم ويوم الجمعة أيضا، إذ يحرص كل منا على الدعاء لأحبته الراحلين خلال الشهر الكريم، وتذكره بالرحمة والمغفرة في أفضل أوقات الطاعة والعبادة، كنوع من الوصال للميت في قبره.

دعاء للميت في رمضان

ويعد أفضل دعاء للميت في رمضان يوم الجمعة، أن يقول المسلم: «اللهم في أول يوم رمضان، ارحم أرواحا طاهرة، كانت تترقب رمضان معنا وتفرح به، واليوم هي في قبورها.. اللهم في أول يوم رمضان ارحم من لا يصوم معنا هذا العام، واجعل رمضانه أجمل في الجنة.. اللهم بلغنا أيام رمضان ولياليه، وأنت راض عنا وأهلنا وكل من نحب، الأحياء منهم والأموات.. ربي لا تجعل فجر أول يوم في رمضان يمر، إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا وذنوب موتانا، ورحمتهم ورحمتنا وجعلت مثواهم الجنة، وجعلتنا أحياءً وأمواتًا من عتقائك من النار»، بحسب ما قاله الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا.

وهناك أدعية أخرى تصلح دعاء للميت في رمضان يوم الجمعة: «اللهم اذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، برحمتك يا أرحم الراحمين.. اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه، ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له».

دعاء ليلة الجمعة

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد في صحيح السنة النبوية أن هناك دعاء للميت في رمضان يوم الجمعة بصيغة محددة، ولكن الأدعية يمكن تردديها في أي وقت من العام، لاسيما الأوقات المباركة، ومنها شهر رمضان، وليلة الجمعة، وليلة القدر، وأيام الحج.

ومن بين صيغ الأدعية التي يمكن ترديدها ليلة الجمعة للشخص المتوفي: اللهم أغفر له وأرحمه إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده، اللهم اجعل عن يمينه نورًا، وعن شماله نورًا، ومن أمامه نورًا، ومن فوقه نورًا، حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا في نور من نورك.

اللهم أغفر لي وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات يوم يقوم الحساب، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والعافية ودفع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام، وتلاوة القرآن وتدبره.

دعاء للمتوفي يوم الجمعة

ويمكن ترديد دعاء للمتوفي يوم الجمعة، بصيغة: «اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب، وانفض الأهل والأحباب، فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب، اللهم ارحم من بقيت حياتهم تنبض في ذاكرتنا، وخلت أماكنهم بيننا، واختفت أصواتهم عن مسامعنا، واجعل لقائنا الطويل الفردوس الأعلى يا كريم».