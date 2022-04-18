جهاز مدينة بدر: تسليم 4357 قطعة أرض ضمن الإسكان الاجتماعي والمتميز

أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه يجري الآن تسليم أكبر عملية تسليم قطع أراضي إسكان إجتماعي على مستوى مدينة بدر بالكامل، بواقع 4357 قطعة مقسمة لنوعين للإسكان الاجتماعي وهذه حوالي 2291 قطعة، والإسكان المتميز 2066 قطعة ويكون الإجمالي 4357 قطعة، فمساحات الأراضي بالإسكان الاجتماعي 276 مترًا بهذه القرعة، والإسكان المتميز يترواح بين 400 متر لـ600 متر.

جهاز مدينة بدر يعمل على توفير الراحة للمواطنين

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر خلال حديثه مع الإعلامية ميرنا عادل، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن جهاز مدينة بدر يعمل على توفير الراحة للمواطنين، وكان في العهود السابقة يعاين المواطن الأرض ويمضي على محضر استلام، وينصرف على أساس يكمل الإجراءات فيما بعد، ولكن الآن تم عمل تطوير لهذه المنظومة حيث يتم تسليم 25 قطعة يوميا في الجرائد والصفحة الرسمية للجهاز وفي كل جروبات المدينة، وتم تعليق الإعلانات بأروقة الجهاز، بحيث يعرف كل مواطن ميعاد تسليمه، من خلال تسجيل بياناته مسبقا وموقفه العقاري والمالي والقطعة المخصصة له حتى يأتي المواطن للمركز التكنولوجي وينهي عقد استلامه بنفس اليوم.

محاضر الاستلام لم تعد على أوراق عادية

وتابع رئيس جهاز مدينة بدر أن محاضر الاستلام لم يعد على أوراق عادية مثلما كان يحدث من قبل ولكن أصبح على ورق مؤمن خاص بالجهاز ومطبوع بمطابع خاصة لضمان عدم التزوير.