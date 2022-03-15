التحريات: سرقة توك توك سبب مقتل شاب في مدينة بدر

كشفت تحريات رجال المباحث بالقاهرة غموض واقعة العثور على شاب مقتول بشوارع مدينة بدر بمحافظة القاهرة، حيث بينت أن المجني عليه سائق توك توك يدعى «عصام .ح .ج» 28 عامًا، تعرض للاعتداء أثناء سيره بمركبته في شوارع المدينة.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا حيلتهم في الإيقاع بالمجني عليه أسلوباً تداول مؤخراً في عمليات السرقة، بأن ركب معه شخصان لم يستدل على هويتها حتي الآن، وطلبا منه إقلالهم لأحد الأماكن بالمنطقة يعرفونها جيداً بعد أن تأكدوا من خلوها من المارة في هذا التوقيت، وطلبا منه النزول عن مركبته تحت تهديد السلاح، ولما رفض الشاب الانصياع لرغبتهما بالتفريط في مصدر رزقه دارت بينهم مشادة كلامية فغافله أحد المتهمين بطعنة نافذة بالصدر مستخدماً فيها سلاح أبيض ليسقط الشاب على الأرض ويلقى مصرعه على إثرها.

سرقوا التوك توك وتركوه غارقا في الدماء

لاذ المتهمان بالفرار بعدما سرقا دراجته النارية بالعنوة وتركا الشاب ملقى على الأرض غارقاً في بركة من الدماء.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغاً يفيد العثور على جثة شاب في أحد شوارع مدينة بدر، وبالانتقال تبين أن المجني عليه يرتدي كامل ملابسه، وبالتفتيش عُثر علي بطاقة رقم قومي للمجني عليه باسم «عصام»، وبالفحص تبين وجود طعن نافذ بالصدر.

النيابة تصرح بدفن الجثة

وتم إخطار النيابة العامة بتفاصيل الواقعة التي قررت نقل الجثمان لمشرحة زينهم وانتدبت عناصر الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليها لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط وإحضار الجناة، والتحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور علي الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الواقعة، وبيان إذا كان المجني عليه قد قتل في مكان العثور على جثته، أم أنه قتل في مكان آخر، وتم نقله إلى مكان العثور عليه، وتتابع النيابة العامة سير مجرى التحقيقات.