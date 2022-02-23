رئيس مدينة ناصر: الانتهاء من المرحلة الأولى بفرع جامعة بدر في أسيوط

أعلن المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر، غرب مدينة أسيوط، الانتهاء من المرحلة الأولي من فرع جامعة بدر بالمدينة، وتضم الجامعة حاليًا 4 كليات ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالجامعة بعد أن تحصل الجامعة على الموافقات النهائية من قبل وزارة التعليم العالي.

وأضاف «عبدالله»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ الجامعة ستعمل على خلق العديد من فرص العمل سواء خلال فترة الإنشاءات أو بعد التشغيل، وجذب العديد من الاستثمارات والمواطنين للمدينة.

هناك إقبال من القطاع الخاص على المدينة

وأوضح «عبدالله»، أن هناك الكثير من مستثمري القطاع الخاص يسعون للحصول على قطع أراضي بالمدينة لإنشاء مشروعات استثمارية سواء كانت خدمية أو صناعية، وهذا يعود إلي العديد من الأسباب، أهمها موقع المدينة الفريد حيث تبعد نحو 14 كيلومتر عن مدينة أسيوط، و4 كيلو عن مطار أسيوط، فضلا عن قربها من الطريق الصحراوي الغربي وخط القطار الكهربائي السريع الجاري إنشائه.

مدينة ناصر الجديدة من مدن الجيل الرابع

وتعد مدينة ناصر الجديدة الواقعة غرب مدينة أسيوط ، من مدن الجيل الرابع وهي مدن تعتمد على التخطيط السليم واستخدام الطاقة الحديثة، بجانب أنها تضم مقومات عصرية متكاملة للسكن والحياة، وتخلو تماماً من العشوائية، كما أنها مبنية علي الطراز المعماري الحديث الذي يعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا والتحكم.

ومن المتوقع أن تستوعب مدينة ناصر نحو 345 ألف نسمة، لتخفيف الضغط على مدينة أسيوط الحالية، حيث تضم المدينة العديد من الوحدات السكنية المختلفة منها وحدات إسكان اجتماعي وإسكان متوسط وسكن لكل المصريين، والإسكان الفاخر.