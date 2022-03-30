ضعف المياه في مدينة بدر لمدة 48 ساعة بسبب تحويل مسار خط «العاشر»

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر انخفاض ضغط المياه بالأدوار العليا بمناطق الحي المتميز ودار مصر والحي الثالث والمجاورة الثالثة والرابعة بالمدينة، اعتباراً من الساعة 12 ظهر غدٍ الخميس الموافق 31 مارس 2022، وحتى الساعة 12 ظهر يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، أي لمدة 48 ساعة.

سبب انخفاض ضغط المياه بمدينة بدر

وأرجع جهاز مدينة بدر سبب انخفاض ضغط المياه، إلى قيام جهاز العاشر من رمضان، بتحويل مسار خط المياه قطر 1500 مم المغذي للعين السخنة ومدينة بدر، الأمر الذي يترتب عليه إيقاف الضخ في الخط خلال تلك الفترة، مؤكداً أنه جرى التنسيق مع جهاز مدينة العبور، لزيادة كمية المياه الواردة للمدينة، للتقليل من آثار عدم ضخ المياه من مدينة العاشر من رمضان.