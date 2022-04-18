جهاز مدينة بدر: طورنا محاضر استلام قطع الأراضي التابعة للإسكان

كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، عن أنه تم عمل تطوير في محاضر استلام قطع الأرض التابعة للإسكان بأنواعه، فلم تعد المحاضر يتم كتابتها على أوراق عادية، لكن يتم طبعها على ورق مؤمن خاص بالجهاز مطبوع في مطابع خاصة تعاقد معها الجهاز لكي يضمن عدم تزوير رقم القطعة أو الإمضاءات، وبعد الإمضاءات وختم النسر يتم تغليف الورقة الخاصة بالاستلام بغلاف ولا يمكن تزويرها بعد ذلك.

إجراءات البناء

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر خلال حديثه مع الإعلامية ميرنا عادل، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن اجراءات السداد عبارة عن أن لكل قرعة مقدم للحجز ويكون بإيصال من البنك، وإذا أخذ العميل قطعة الأرض يكمل بعد ذلك الـ25% وهو الاستكمال، والـ75% بعد ذلك يكون مقسمة على 3 أقساط سنوية، موضحا أنه بعد السداد وتسليم القطع للمواطنين تبدأ إجراءات البناء، وتختلف بين الإسكان الاجتماعي والإسكان المتميز.

الإسكان الاجتماعي

وتابع رئيس جهاز مدينة بدر أنه بالنسبة للإسكان الاجتماعي به نماذج معينة من جانب الوزارة يجب الالتزام بها، والإسكان الاجتماعي في هذه القرعة له نموذجان أ، ب والعميل يختار النموذج ويبدأ يأتي للجهاز ويسير في إجراءات التسليم، والإسكان المتميز المواطن هو من يقوم بعمل التصميم، ولكن لا تزيد النسبة البنائية عن 50% من مساحة الأرض، ولها اشتراطات خاصة بعمل بادروم أو بارك للسيارات وهو أمر إلزامي.