عاجل.. انهيار مسجد تحت الإنشاء في بدر ومصرع شخص وإصابة 8 «صور»

لقي مواطن مصرعه وأصيب 8 آخرون في حادث انهيار مسجد تحت الإنشاء بمدينة بدر، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثلوا للشفاء، وتحفظ أجهزة الأمن على الجثة داخل المشرحة حتى تسليمها لذويها بعد الانتهاء من تشريحها للوقوف على أسباب الوفاة.

بداية الواقعة، بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من عدد من الأهالي بمدينة بدر، بانهيار مسجد تحت الإنشاء في دائرة القسم على العمال، وهو ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.