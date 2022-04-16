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عاجل.. انهيار مسجد تحت الإنشاء في بدر ومصرع شخص وإصابة 8 «صور»

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بسمة عبدالستار
03:04 م | السبت 16 أبريل 2022
إنهيار مسجد بمدينة بدر

إنهيار مسجد بمدينة بدر

لقي مواطن مصرعه وأصيب 8 آخرون في حادث انهيار مسجد تحت الإنشاء بمدينة بدر، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثلوا للشفاء، وتحفظ أجهزة الأمن على الجثة داخل المشرحة حتى تسليمها لذويها بعد الانتهاء من تشريحها للوقوف على أسباب الوفاة.

بداية الواقعة، بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من عدد من الأهالي بمدينة بدر، بانهيار مسجد تحت الإنشاء في دائرة القسم على العمال، وهو ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

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