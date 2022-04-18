الرئيس السيسي يبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية مع ملك الأردن

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى بعد ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن.

التشاور والتنسيق في القضايا المشتركة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاتصال تناول عددا من موضوعات التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما تم التباحث بشأن آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، حيث جرى التوافق على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.