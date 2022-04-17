مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15.. السيسي يلقن خيرت الشاطر درسا

تصدر مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 حديث المشاهدين على منصات التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، بسبب ما تتضمنته الحلقة التي قدمت حقائق وتسجيلات تعرض للمرة الأولى، وكانت أبرز الأحداث التي تضمنتها الحلقة محاولة خيرت الشاطر إحداث فرقة بين صفوف الجيش بعد غضبهم من موقف الجيش من صراعاتهم ورفضه الانحياز إلى أي طرف ضد الآخر.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15

وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15، مكالمة هاتفية بين خيرت الشاطر واللواء محمود حجازي مدير المخابرات الحربية، ويطلب منه مقابلته في مكتبه للحديث معه في عدد من الأمور المتعلقة بالجيش، وعندما يذهب الشاطر إلى مكتبه يجد الفريق عبد الفتاح السيسي في انتظاره، لتصل له رسالة مفادها أن الجماعة لن تستطيع اختراق صفوف الجيش.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15

ويبحث عدد من المشاهدين عن موعد إعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 حيث تعاد الحلقة 5 مرات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على قناتي «ON» و«ON دراما»، بالإضافة إلى إتاحة الحلقة على المنصة الإلكترونية «Watch IT»، وتعاد الحلقة الـ 15 في تمام الساعة الـ 3:30 عصرا على شاشة «ON»، وفي تمام الساعة السادسة مساء على «ON دراما».