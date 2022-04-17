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السيسي يوجه بحصر الغارمين للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر

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محمد أبو عمرة
04:30 م | الأحد 17 أبريل 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

جهود اللجنة الوطنية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية «مصر بلا غارمين».

كما وجَّه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.