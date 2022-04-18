محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء أبراج بالميرا.. 8 أبراج سكنية

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير ومعدلات العمل الجارية في إنشاء أبراج بالميرا بحي الضواحي، وذلك خلال جولة تفقدية موسعة على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف الأحياء، رافقه خلالها هالة أبو العز رئيس حي الضواحي، والجهات التنفيذية.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح من أحد المختصين حول نسب التنفيذ الحالية للمشروع، والخطة الزمنية المحددة للانتهاء من كافة الأعمال، موجها بالإسراع في معدلات العمل.

«بالميرا» تضم 8 أبراج سكنية

وأكد محافظ بورسعيد، أن مشروع أبراج بالميرا لحي الضواحي يضم إنشاء 8 أبراج سكنية على مساحة 4.25 فدان، عبارة عن 10 أدوار متكررة يحتوي كل دور على 4 وحدات سكنية.

وأوضح المحافظ، أن كل غرفة تتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمامين، ودور أرضي يتكون من عدد 4 محلات تجارية على الواجهة الرئيسية وجراجات خلفية لكل برج، إضافة إلى جراج متكون من طابقين ومتصل بالأبراج ويوجد بأعلى بلاطة الدور الأول ممشى خاص بسكان الكمباوند، جراج علوى بكامل مسطح الأبراج ومتصل بمبنى الجراج الرئيسى لتحقيق سهولة حركة السيارات في الدخول والخروج.

التنسيق بين الجهات المختصة لإنهاء المشروع

وأشار إلى ان إجمالي عدد الوحدات السكنية بالبرج الواحد 40 وحدة سكنية، وإجمالي عدد الوحدات بالمشروع 320 وحدة سكنية، وعدد المحلات التجارية بالمشروع 28 محلا تجاريا بمساحات مختلفة، لافتا إلى أن عدد غرف المحولات بالمشروع 8 غرف محول، فضلا عن عدد 1 خزان مياه لزوم أعمال الدفاع المدني والحريق بالمجموعة الثانية من الابراج.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل والالتزام بالموعد المحدد لانهاء المشروع.