أبرز المعلومات عن مدينة العلمين الجديدة.. أبراج سكنية ومراكز تجارية

تبلغ مساحة مدينة العلمين الجديدة، نحو 48 ألف فدان، بعمق أكثر من 60 كيلومترا جنوب الشريط الساحلي، كما أنه من المخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة، وتقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بطول 48 كيلومترًا من الطريق الدولي «الإسكندرية – مطروح».

وتُعد أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وإحدى مدن الجيل الرابع، هى مدينة العلمين الجديدة، التى نفذتها الدولة مثثلة فى وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تتشابه مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية في مصر؛ حيث تشتمل على مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية، ومن المخطط تنفيذ عدد من الوحدات السكنية، وسلسلة من الفنادق، لتطوير المدينة، وجعلها أكثر جذبًا للسكان.

مدينة العلمين الجديدة

وتضم المدينة قطاعًا سكنيًا يحتوي على نحو 10 آلاف وحدة سكنية، أما القطاع الساحلي فيتكون من: حي الفنادق – مركز المدينة – الحي السكني المميز – مركز المؤتمرات – حي حدائق العلمين – مرسى الفنارة – المنطقة الترفيهية – منتجع خاص – مركز ثقافي – إسكان سياحي – حي مساكن البحيرة – أرض المعارض.

كما تضم مدينة العلمين الجديدة، منطقة أثرية مكونة من: متحف مفتوح – منتزه دولي – منطقة ترفيهية – فنادق – خدمات ميناء.

وقطاعًا حضريًا مكونًا من: جامعة – مركز خدمات إقليمية، ومركز سياحي عالمي وصلت نسبة البناء فيه إلى 20%، مع منصات منفصلة تطل على البحر.

ويُعد مشروع مدينة العلمين الجديدة فرصة للتغلب على التكدس السكاني في مصر، عن طريق الاستفادة من الساحل الشمالي كوجهة سكنية، فضلاً عن جذبها للسياحة طوال السنة، حيث تم الانتهاء من تدشين أول شاطئ عام يقام بالساحل الشمالي، منذ إنشاء القرى السياحية، على مساحة 1000 متر، شرق المدينة.

ومن المقرر أن يتم افتتاح الشاطئ العام بمدينة العلمين الجديدة، أمام المواطنين خلال 10 أيام، حيث تم الانتهاء بالفعل من تشغيل أول مطعم داخل الشاطئ الجديد، كما أنه من المقرر أن يتم تشغيل المطعم اللبناني خلال الأيام القليلة المقبلة.