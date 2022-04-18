عاجل.. السويد تعتقل 26 شخصاً بعد احتجاجات عنيفة لـ«حرق القرآن»

قالت الشرطة السويدية، إنها اعتقلت 26 شخصاً، اليوم، بعد اندلاع اشتباكات خلال تظاهرات احتجاجية، في البلاد، على خلفية حرق جماعة متطرفة لنسخة من القرآن الكريم الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأضافت الشرطة في بيان صحفي، أن ثمانية أشخاص اعتقلوا في مدينة نوركوبينج، بينما اعتقل 18 شخصاً في مدينة لينكوبينج المجاورة.

اشتباكات في السويد بعد حرق المصحف

وشهدت السويد اشتباكات مستمرة منذ أمس وحتى اليوم في كلتا المدينتين للمرة الثانية خلال أربعة أيام، احتجاجاً على المسيرات التى نظمتها جماعة «الخط المتشدد» المناهضة للهجرة و للإسلام، ويشعلها السياسي الدنماركي، راسموس بالودان، الذي حرق نسخة من المصحف الشريف، يوم الخميس الماضي، تحت حماية الشرطة السويدية.