مصر تدين الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم في السويد

ذكرت وزارة الخارجية، أنّ جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات، ما فعله مجموعة من اليمينيين المتطرفين في السويد، بالإساءة المُتعمدة للقرآن الكريم، وما ترتب على ذلك من تأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم خلال شهر رمضان الكريم، موضحة أنّ الواقعة تأتي ضمن الممارسات اليمينية المُتطرفة، التي تُحرّض ضد المهاجرين بوجه عام والمسلمين على وجه الخصوص.

رفض مصري للمساس بالثوابت والمعتقدات الدينية

وأكدت وزارة الخارجية، رفض مصر المساس بالثوابت والمُعتقدات الدينية أيًا ما كانت، والزجّ بممارسات استفزازية تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، وتؤكد ضرورة احترام الحق في حرية الدين والمعتقد كحق أساسي من حقوق الإنسان.

قبول الآخر ونبذ العنف والتخريب

وأوضحت وزارة الخارجية، أنّ مصر تدعو إلى إعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب، ونبذ دعوات التحريض والكراهية، والتوقف عن أعمال العنف والتخريب والأعمال الاستفزازية، التي من شأنها الإضرار باستقرار المجتمعات وأمنها وسلامها.