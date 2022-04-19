سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-4-2022 في مصر

كثير من الأحاديث والتقارير تتداولها، خلال الفترة الحالية، بشأن تفاصيل أداء فريضة الحج، كما انطلقت العديد من الرحلات والبرامج الخاصة بالعمرة في رمضان في الأوقات الماضية، وتستمر حتى نهاية الشهر الكريم، لذا فإن سعر الريال السعودي محل بحث الكثيرين واهتمامهم.

ومع إعلان السعودية عن بعض الإجراءات وقرب التقديم للحج، وفي إطار اهتمام الناس بالعملة السعودية بشكلٍ عام، تستعرض «الوطن» فيما يلي سعر الريال السعودي اليوم في البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء لـ الريال السعودي بالجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-4-2022 في مصر، والذي سجل استقرارًا رغم استمرار عمرة شهر رمضان، وجاءت كما يلي.

- شهد سعر بيع الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي 4.9171 جنيه للبيع، مقابل 4.888 للشراء.

- سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.89 للشراء.

- كما بلغ سعر الريال السعودي في بنك المشرق سعر 4.9167 جنيه، مقابل 4.8885 للشراء.

- وصل الريال السعودي في بنك مصر إلى نحو 4.912 جنيه للبيع، مقابل 4.888 للشراء.

- وسجل سعر الريال السعودي في بنك المركزي المصري 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.89 للشراء.

- وبيع الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، بسعر 4.9173 جنيه، مقابل 4.8647 للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي في بنك المصري الخليجي إلى 4.9153 جنيه للبيع، مقابل 4.8709 للشراء.

- وبلغ الريال السعودي في بنك المشرق اليوم نحو 4.9167 جنيه للبيع، مقابل 4.8885 للشراء.

- وبيع الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.9173 جنيه، مقابل 4.8651 للشراء.

- وسجل سعر بيع الريال السعودي في بنك CIB نحو 4.91 جنيه، مقابل 4.88 للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية إلى 4.9224 جنيه، مقابل 4.8443 للشراء.

- وبيع الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول سعر4.91733 جنيه، مقابل 4.8651 للشراء.