رئيس الوزراء و«إعمار» الإماراتية يبحثان فرص التوسع في الاستثمار بمصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستثمر الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة «إعمار» العقارية، لبحث فرص التوسع في الاستثمارات بمصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية.

مدبولي يبحث فرص الاستثمار

فرص استثمارية واعدة في مصر

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، مشيرا إلى الترحيب دوما بالمستثمرين الإماراتيين في مختلف القطاعات، كما أكد أنّ السوق المصرية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

الاستثمار في التطوير العقاري

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال اللقاء، عددا من الفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري، وغيره، والتي يتم بحثها مع المستثمر الإماراتي محمد العبار، سواء في المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المدن القائمة، ضمن المشروعات بالمناطق التي يتم تطويرها، مشيرا إلى أنّ شركة «إعمار» لديها تجارب ناجحة في السوق المصرية، ونبحث حاليا فرص التوسع في مشروعات واستثمارات جديدة.

تحسين مناخ الاستثمار في مصر

من جانبه، توجه المستثمر الإماراتي محمد العبار، بالشكر لرئيس الوزراء على الخطوات التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أنّه جار بالفعل دراسة عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية المتميزة مع وزارة الإسكان، مؤكدا أنّ مصر دوما بلد الفرص، وبلد الخير، وتحقق شركاته بها نجاحات واسعة، وعائدا على الاستثمار.