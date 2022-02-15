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محمود مسلم

ضبط عصابة استغلت الأطفال في التسول ببولاق

كتب:

الوطن
12:18 م | الثلاثاء 15 فبراير 2022
مرتكبي الواقعة

مرتكبي الواقعة

رصدت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، عصابة مكونة من 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية ومقيمين بمحافظة الجيزة، تخصص نشاطها في استغلال الأحداث في مزاولة أعمال التسول والسرقة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم استغلال الأحداث لما لها من آثار اجتماعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبصحبتهم 4 أطفال - مقيمون بمحافظة الجيزة، وبمناقشة المجني عليهم والمتهمين أقروا بما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم الوطن