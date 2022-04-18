توصيات «صحة النواب» لمواجهة فوضى الأدوية المغشوشة

أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم ،عددا من التوصيات بشأن فوضى الإعلانات الوهمية لبعض الأدوية المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا.

وتضمنت التوصيات التى أصدرتها اللجنة فى اجتماعها أمس وبحضور المختصين من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية ضرورة إصدارمجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017، وذلك لمواجهة فوضي الإعلانات أو إجراء تعديلات على القانون لضبط سوق الدواء الإلكتروني.

استشارات طبية أون لاين

وأوصت اللجنة بضرورة مراجعة التطبيقات الإلكترونية الطبية، وذلك بعد انتشارها فى الفترة الأخيرة، وتقييم الدور الطبي الذى تقدمه عن طريق الاستشارات الطبية الأون لاين.

وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب فد ناقشت عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فى ذات الشأن .

قانون 206 لسنة 2017

يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد أصدر قرارًا برقم 206 لسنة 2017، بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الذى وافق عليه مجلس النواب فى أغسطس 2017.ويتضمن القانون 7 مواد تتضمن تعريفات للمنتج الصحي والخدمات الصحية والإعلانات التى تخاطب المرضي والصحة العامة.

وكان من المنتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017 لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية..الإ تأخر صدورها أدي إلى احتمالية إجراء تعديلات على ذات القانون لتتواكب مع سرعة نشر الإعلانات عن طريق السوشيال ميديا.

معلومات طبية تخدع المواطنين

يستهدف مشروع القانون الحد من الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام معلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين مما قد يؤثر على حياتهم.